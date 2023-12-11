МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" не планирует выкупать долю финского Fortum в генерирующей компании ТГК-1, сообщил журналистам глава ГЭХ Денис Федоров. "Газпром" представил свою климатическую стратегию на конференции ООН

Финскому концерну принадлежит около 30% "ТГК-1", которая входит в "Газпром энергохолдинг".

"У нас на повестке такого вопроса нет", — сказал Федоров, отвечая на вопрос, не планирует ли компания выкуп акций ТГК-1 у Fortum.

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума" (после переименования — "Форвард энерго").

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,52 тысячи Гкал.ч. Основной акционер — ООО "Газпром энергохолдинг" (51,79%).