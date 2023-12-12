МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, приняла решение прекратить спонсировать национальную сборную Израиля по футболу, пишет газета Financial Times, сославшись на внутренний документ компании. В Дании предсказали Эр-Рияду "неожиданную покупку"

"С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной одежды (Puma SE — ред.) больше не будет предоставлять экипировку команде после того, как решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией", — передает FT.

По данным издания, решение было принято на фоне обновления стратегии развития и никак не связано с призывами покупателей к бойкоту продукции компании из-за военной операции Израиля в секторе Газа. При этом, компания также прекратит сотрудничество с некоторыми другими сборными.

Ранее партнерство немецкой компании и израильского футбола от 2018 года спровоцировало кампанию бойкота. Отмечается, что Puma обвинили в поддержке израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В конце октября Тель-Авив начал наземную фазу операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.