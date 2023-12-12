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Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную
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Компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, приняла решение прекратить спонсировать национальную сборную Израиля по футболу, пишет газета Financial Times, сославшись на... ПРАЙМ, 12.12.2023
финансы, бизнес, новости, puma, спонсор, израиль, футбол
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, приняла решение прекратить спонсировать национальную сборную Израиля по футболу, пишет газета Financial Times, сославшись на внутренний документ компании.
"С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной одежды (Puma SE — ред.) больше не будет предоставлять экипировку команде после того, как решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией", — передает FT.
По данным издания, решение было принято на фоне обновления стратегии развития и никак не связано с призывами покупателей к бойкоту продукции компании из-за военной операции Израиля в секторе Газа. При этом, компания также прекратит сотрудничество с некоторыми другими сборными.
Ранее партнерство немецкой компании и израильского футбола от 2018 года спровоцировало кампанию бойкота. Отмечается, что Puma обвинили в поддержке израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
В конце октября Тель-Авив начал наземную фазу операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.