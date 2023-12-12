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2023-12-12T16:14:26+03:00
2023
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Saudi Aramco приобретет долю в пакистанской Gas & Oil Pakistan
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Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобретает 40% акций пакистанской компании Gas & Oil Pakistan, следует из пресс-релиза компании. "Aramco... ПРАЙМ, 12.12.2023
бизнес, новости, saudi aramco, пакистан, доля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобретает 40% акций пакистанской компании Gas & Oil Pakistan, следует из пресс-релиза компании.
"Aramco сегодня подписала окончательные соглашения для приобретения 40% акций Gas & Oil Pakistan Ltd (GO)", — говорится в сообщении.
Поясняется, что GO, диверсифицированный оператор переработки горюче-смазочных материалов — одна из крупнейших таких компаний в Пакистане.
Планируемое приобретение — первый выход Aramco на пакистанский рынок розничной торговли топливом.
"Эта сделка позволит Aramco обеспечить дополнительные рынки сбыта своей нефтепродуктовой продукции и в дальнейшем откроет новые рыночные возможности для материалов под брендом Valvoline после приобретения Aramco глобального продуктового бизнеса Valvoline Inc. в феврале 2023 года", — также говорится в сообщении.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.