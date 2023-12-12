МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобретает 40% акций пакистанской компании Gas & Oil Pakistan, следует из пресс-релиза компании. ЦБ раскрыл долю операций в рублях в экспорте России в октябре

"Aramco сегодня подписала окончательные соглашения для приобретения 40% акций Gas & Oil Pakistan Ltd (GO)", — говорится в сообщении.

Поясняется, что GO, диверсифицированный оператор переработки горюче-смазочных материалов — одна из крупнейших таких компаний в Пакистане.

Планируемое приобретение — первый выход Aramco на пакистанский рынок розничной торговли топливом.

"Эта сделка позволит Aramco обеспечить дополнительные рынки сбыта своей нефтепродуктовой продукции и в дальнейшем откроет новые рыночные возможности для материалов под брендом Valvoline после приобретения Aramco глобального продуктового бизнеса Valvoline Inc. в феврале 2023 года", — также говорится в сообщении.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.