ПЕРМЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Пермский разработчик и производитель GPS/ГЛОНАСС-оборудования Galileosky в 2023 году увеличил на 300% поставки трекеров в Латинскую Америку, также значительно выросли объемы экспорта в Африку и на Средний Восток, сообщает краевой минэк. Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке

"На 300% возросли поставки в Латинскую Америку, на 60% — в Африку и на 45% — на Средний Восток", — говорится в сообщении.

Уточняется, что значительный рост продаж в 2023 году произошел за счет поставок на рынки Бразилии, Аргентины, ЮАР, Саудовской Аравии, ОАЭ.

По данным ведомства, среди наиболее крупных проектов, реализуемых с GPS/ГЛОНАСС-терминалами Galileosky в этом году: контроль генераторных установок в ОАЭ, отслеживание температурного режима перевозки и хранения медикаментов, мониторинг дорожной и строительной техники в Италии, контроль логистики нефтепродуктов в Омане и Саудовской Аравии, система экодрайвинга для Перу, автоматизация мониторинга карьерной техники в Индонезии.

Пермская компания Galileosky специализируется на производстве GPS/ГЛОНАСС-терминалов для мониторинга, контроля и управления. На сайте разработчика указано, что устройства Galileosky работают в 70 странах.