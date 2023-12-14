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"Норникель" завершил перерегистрацию Быстринского ГОКа в Россию
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"Норникель" завершил перевод Быстринского ГОКа в российскую юрисдикцию, исключив из структуры владения кипрскую компания GRK Eastern Geology Limited, сообщили в "Норильском... ПРАЙМ, 14.12.2023
бизнес, новости, россия, норникель, перерегистрация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Норникель" завершил перевод Быстринского ГОКа в российскую юрисдикцию, исключив из структуры владения кипрскую компания GRK Eastern Geology Limited, сообщили в "Норильском никеле".
"Новой холдинговой компанией Быстринского ГОКа стало АО "Холдинговая компания "Быстра". Из его структуры владения была исключена кипрская компания GRK Eastern Geology Limited, которая находится в процессе ликвидации", — говорится в сообщении.
"Распределение акций среди акционеров "Быстры" осталось неизменным: "Норникель" — 50,01%, "Интеррос" — 36,66% и United Resources Limited (структура фонда HOPU Investments) — 13,33%", — сообщила компания.
"Быстра" — одно из ключевых предприятий "Норникеля" и крупнейшее горнодобывающее предприятие Забайкальского края. ГОК добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты.