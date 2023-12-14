МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Норникель" завершил перевод Быстринского ГОКа в российскую юрисдикцию, исключив из структуры владения кипрскую компания GRK Eastern Geology Limited, сообщили в "Норильском никеле". "Норникель" в скором времени ожидает баланс на мировом рынке меди

"Новой холдинговой компанией Быстринского ГОКа стало АО "Холдинговая компания "Быстра". Из его структуры владения была исключена кипрская компания GRK Eastern Geology Limited, которая находится в процессе ликвидации", — говорится в сообщении.

"Распределение акций среди акционеров "Быстры" осталось неизменным: "Норникель" — 50,01%, "Интеррос" — 36,66% и United Resources Limited (структура фонда HOPU Investments) — 13,33%", — сообщила компания.

"Быстра" — одно из ключевых предприятий "Норникеля" и крупнейшее горнодобывающее предприятие Забайкальского края. ГОК добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты.