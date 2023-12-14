МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Развитие бизнеса в России в том числе зависит от изменений строгости наказания за экономические преступления, сообщил РИА Новости доктор юридических наук, заслуженный юрист России, президент Международного бюро расследований Юрий Жданов. Российский бизнес рекордно погасил внешний долг, сообщили СМИ

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции заявил, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления.

"Строгость или мягкость наказаний вопрос оценочный. Как правило, потерпевшая сторона за строгость, виновная — за мягкость. Решение вопроса в неотвратимости, объективности, полноте и всесторонности оценки содеянного. Есть вопросы в правоприменительной практике, то есть это связано с претензиями общества к работе правоохранительных органов. Что же касается бизнеса, то безусловно, его развитие в том числе связано со смягчением ответственности за экономические составы преступлений. Причина в том, что для бизнеса существует масса запретов и ограничений, не всегда адекватных, поэтому в этой части безусловно ответственность надо смягчать. Как минимум, менять", — сказал Жданов.