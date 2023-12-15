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2023
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Правительство выделит допсредства бизнесу в регионах вблизи боевых действий
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Правительство РФ выделит около 2 миллиардов рублей для предприятий в регионах вблизи боевых действий, средства могут пойти на восстановление или перемещение производства, заявил... ПРАЙМ, 15.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит около 2 миллиардов рублей для предприятий в регионах вблизи боевых действий, средства могут пойти на восстановление или перемещение производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, утвержденный механизм позволяет организациям получать гранты на восстановление или перемещение производства.
"Выделим около 2 миллиардов рублей. Средства получат более двух десятков предприятий в пяти российских субъектах, в Белгородской, Брянской, Курской областях, республике Крым и Севастополе", — сказал он на заседании кабмина.