МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит около 2 миллиардов рублей для предприятий в регионах вблизи боевых действий, средства могут пойти на восстановление или перемещение производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин назвал компании, которые получат поддержку в размере шести МРОТ

По его словам, утвержденный механизм позволяет организациям получать гранты на восстановление или перемещение производства.

"Выделим около 2 миллиардов рублей. Средства получат более двух десятков предприятий в пяти российских субъектах, в Белгородской, Брянской, Курской областях, республике Крым и Севастополе", — сказал он на заседании кабмина.