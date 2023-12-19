МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Кольца являются лидерами по продажам на российском ювелирном рынке, второе место занимают серьги, остальные же изделия идут с большим отрывом, заявил управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости. В России подскочили цены на ювелирные украшения

"Кольца были и остаются лидерами в том числе в силу их символичного значения и традиций. На втором месте серьги. Все остальное уже с большим отрывом идет. Выстреливают сезонные коллекции, коллаборации, новинки, но основа продаж всегда классика, она как продавалась, так и продается", — ответил он на вопрос, какие изделия лучше всего продаются.

Соколов также подчеркнул, что сейчас в мире растет спрос на лабораторно выращенные бриллианты, которые по своим физическим, химическим и оптическим свойствам полностью идентичны натуральным, но дешевле и отвечают запросу на экологичность и осознанное потребление.

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