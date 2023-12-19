МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" и крупнейший в России производитель игристых вин, группа компаний "Абрау-Дюрсо", запустили производство шоколадных трюфелей с игристым вином, сообщает ритейлер. "Абрау-Дюрсо" анонсировал выход на индийский рынок

"Магнит", крупнейший в России ритейлер по числу магазинов, также владеющий промышленными площадками и агропредприятиями, в сотрудничестве с группой компаний "Абрау-Дюрсо" запустил производство шоколадных трюфелей с добавлением игристого вина на своей фабрике "Кондитер Кубани". Игристое вино для производства конфет поставляет ГК "Абрау-Дюрсо" — лидер на рынке игристых вин России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в линейке конфет под брендом "Абрау-Дюрсо Sparkling Truffle" будет несколько разных вкусов, включая вариант без сахара и особую ограниченную серию к 8 марта с добавлением розового игристого вина.

Добавляется, что новинки будут эксклюзивно представлены в магазинах "Магнит" во всех регионах присутствия розничной сети, а также в сети фирменных бутиков ателье вина "Абрау-Дюрсо". В период высокого сезона (с начала декабря по начало марта) "Магнит" планирует реализовать более миллиона упаковок "Абрау-Дюрсо Sparkling Truffle", указывается в сообщении.

"Создание конфет с добавлением игристого вина – уникальный опыт для обеих наших компаний. Для "Магнита" это первая коллаборация с крупным брендом в собственном производстве, а для "Абрау-Дюрсо" — первый продукт в категории кондитерских изделий", — приводится в сообщении комментарий Марии Кравченко, директора департамента категории "бакале" розничной сети "Магнит".