МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российские бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко смогут продать хельсинкскую спортивную арену Helsinki Hall, так как это теперь разрешено на основании статьи, которая была включена в 12-й пакет санкций Европейского союза против России, пишет издание Helsingin Sanomat. Финляндия снова полностью закроет границу с Россией

"Helsinki Hall откроется для общественности в 2024 году. На прошлой неделе в пакет санкций ЕС была внесена новая статья, позволяющая владельцам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, российским владельцам, попавшим под санкции, продать Helsinki Hall, а правительству Финляндии осуществить меры экспроприации", — следует из текста публикации.

Helsinki Hall является крупнейшей спортивной ареной в Финляндии и единственной крупной концертной площадкой в Хельсинки. Ранее для продажи арены требовалось согласие Министерства иностранных дел Финляндии, Управления судебных приставов Финляндии и властей США, так как она принадлежит российским владельцам, находящимся под санкциями.

Правительство Финляндии не прокомментировало, сколько времени будет уделено на ожидание начала продажи. Предполагается, что владельцам будет предоставлено время для переговоров с потенциальными покупателями, а затем будет осуществлена экспроприация.