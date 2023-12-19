БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Совет ЕС продлил до 31 марта 2025 года договоренности с США о приостановке "ребалансирующих" пошлин на американскую продукцию на фоне спора по европейскому экспорту стальной и алюминиевой продукции, следует из заявления Совета Евросоюза. Эксперт оценил последствия спада черной металлурги в Европе

Ранее СМИ сообщали, что Брюссель рассматривает возможность возобновления иска во Всемирной торговой организации (ВТО) против США из-за спора о тарифах на фоне истечения срока для его решения.

"Это продление является результатом соглашения, достигнутого с США. ЕС продлевает приостановку пошлин в обмен на то, что США продлевают приостановку действия своих пошлин", — указывается в документе.

США при президенте Дональде Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — 25% и 10% соответственно или 6,4 млрд евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 млрд евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти приемлемое для сторон решение. Приостановка пошлин действовала до 31 декабря 2023 года.