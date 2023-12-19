2023-12-19T17:44:03+03:00
2023-12-19T17:44:03+03:00
2023-12-19T17:44:03+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231219/842614337.html
Евросоюз продлил договоренности с США по спору о стали и алюминии
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совет ЕС продлил до 31 марта 2025 года договоренности с США о приостановке "ребалансирующих" пошлин на американскую продукцию на фоне спора по европейскому экспорту стальной и... ПРАЙМ, 19.12.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, ес, сша, спор о стали и алюминии
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372185.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372185.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372182.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372182.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372179.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372179.jpg
https://1prime.ru/News/20231129/842407181.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Совет ЕС продлил до 31 марта 2025 года договоренности с США о приостановке "ребалансирующих" пошлин на американскую продукцию на фоне спора по европейскому экспорту стальной и алюминиевой продукции, следует из заявления Совета Евросоюза.
Ранее СМИ сообщали, что Брюссель рассматривает возможность возобновления иска во Всемирной торговой организации (ВТО) против США из-за спора о тарифах на фоне истечения срока для его решения.
"Это продление является результатом соглашения, достигнутого с США. ЕС продлевает приостановку пошлин в обмен на то, что США продлевают приостановку действия своих пошлин", — указывается в документе.
США при президенте Дональде Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — 25% и 10% соответственно или 6,4 млрд евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 млрд евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти приемлемое для сторон решение. Приостановка пошлин действовала до 31 декабря 2023 года.