ПАРИЖ, 20 дек — ПРАЙМ. Французская сеть спортивных товаров Decathlon сообщила, что продолжала осуществлять поставки ограниченного объема продукции в Россию после продажи активов, передают РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы компании. Владельцы активов Decathlon в России заявили об открытии новых магазинов

"Для завершения сделки было решено в соответствии с действующими местными и международными нормами поставлять ограниченное количество продукции в течение ограниченного периода времени", — сказано в комментарии пресс-службы.

По данным агентства, поставки осуществлялись с целью помочь новому владельцу бизнеса наладить собственные механизмы, а также сохранить рабочие места.

В прошлом году Decathlon объявил об уходе с российского рынка. В 2023 году российская компания APM купила бизнес французской сети, а на ее основе начала развивать сеть спортмагазинов Desport.