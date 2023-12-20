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2023-12-20T13:43:06+03:00
2023-12-20T13:43:06+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231220/842622942.html
Decathlon подтвердил, что поставлял товары в Россию после ухода из страны
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Французская сеть спортивных товаров Decathlon сообщила, что продолжала осуществлять поставки ограниченного объема продукции в Россию после продажи активов, передают РИА Новости со... ПРАЙМ, 20.12.2023
бизнес, новости, франция, россия, decathlon
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 20 дек — ПРАЙМ. Французская сеть спортивных товаров Decathlon сообщила, что продолжала осуществлять поставки ограниченного объема продукции в Россию после продажи активов, передают РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы компании.
"Для завершения сделки было решено в соответствии с действующими местными и международными нормами поставлять ограниченное количество продукции в течение ограниченного периода времени", — сказано в комментарии пресс-службы.
По данным агентства, поставки осуществлялись с целью помочь новому владельцу бизнеса наладить собственные механизмы, а также сохранить рабочие места.
В прошлом году Decathlon объявил об уходе с российского рынка. В 2023 году российская компания APM купила бизнес французской сети, а на ее основе начала развивать сеть спортмагазинов Desport.