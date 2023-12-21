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Матвиенко назвала повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивным
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно. "Не думаю, что сегодня в... ПРАЙМ, 21.12.2023
бизнес, экономика, новости, бизнес, россия, валентина матвиенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно.
"Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно", — сказала она.
Она также отметила, что дифференциация и изменение шкалы НДФЛ тоже не рассматривается, это "не только экономическая, финансовая мера, это фактор стабильности".