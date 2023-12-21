МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно. Россия справилась с новыми вызовами времени, заявила Матвиенко

"Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно", — сказала она.

Она также отметила, что дифференциация и изменение шкалы НДФЛ тоже не рассматривается, это "не только экономическая, финансовая мера, это фактор стабильности".