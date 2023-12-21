МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Есть четкое понимание сохранять жесткую экономию для госкорпораций и не создавать расточительства, большинство компаний очень ответственны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Россия успешно отстаивает право на благополучное будущее, заявила Матвиенко

"Есть четкое понимание сейчас для всех, и госкорпораций, и других, экономия жесткая, никакого расточительства, никаких избыточных, излишних расходов, повышение эффективности бизнеса, бизнес знает, как это делать. И, конечно же, тем самым, серьезная поддержка экономики и финансовой системы России. К счастью, у нас ответственное абсолютное большинство компаний", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.