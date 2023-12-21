МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Есть четкое понимание сохранять жесткую экономию для госкорпораций и не создавать расточительства, большинство компаний очень ответственны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ В. Матвиенко посетила выставку "Россия" на ВДНХ

Россия успешно отстаивает право на благополучное будущее, заявила Матвиенко

"Есть четкое понимание сейчас для всех, и госкорпораций, и других, экономия жесткая, никакого расточительства, никаких избыточных, излишних расходов, повышение эффективности бизнеса, бизнес знает, как это делать. И, конечно же, тем самым, серьезная поддержка экономики и финансовой системы России. К счастью, у нас ответственное абсолютное большинство компаний", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.