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Матвиенко напомнила госкорпорациям о жесткой экономии
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Есть четкое понимание сохранять жесткую экономию для госкорпораций и не создавать расточительства, большинство компаний очень ответственны, заявила спикер Совфеда Валентина... ПРАЙМ, 21.12.2023
бизнес, новости, экономика, госкомпании, валентина матвиенко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Есть четкое понимание сохранять жесткую экономию для госкорпораций и не создавать расточительства, большинство компаний очень ответственны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Есть четкое понимание сейчас для всех, и госкорпораций, и других, экономия жесткая, никакого расточительства, никаких избыточных, излишних расходов, повышение эффективности бизнеса, бизнес знает, как это делать. И, конечно же, тем самым, серьезная поддержка экономики и финансовой системы России. К счастью, у нас ответственное абсолютное большинство компаний", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.