МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Разрешена продажа химического предприятия "Финндисп", принадлежащего компании Dow Europe Holding B.V., следует из распоряжения резидента РФ Владимира Путина. Путин поручил организовать формирование электронных повесток

"Разрешить совершение сделок по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Финндисп", принадлежащих Дау Юроп Холдинг Б.В.", — говорится в документе.

Кому будет осуществлена продажа, в распоряжении не указывается.

Международная химическая компания Dow со штаб-квартирой в США работает в 31 стране. В 2022 году объем продаж холдинга составил около 57 миллиардов долларов. Присутствует в России более 40 лет, где предлагает своим заказчикам широкий спектр химической продукции, базового и специализированного пластика для различных отраслей промышленности, включая нефтегазовую отрасль, производство упаковки, строительство, мебельную промышленность, кабельную промышленность, производство бытовой техники.

Опубликованный 5 августа указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.