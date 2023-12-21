Путин разрешил продажу химического предприятия "Финндисп", принадлежащего Dow
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Разрешена продажа химического предприятия "Финндисп", принадлежащего компании Dow Europe Holding B.V., следует из распоряжения резидента РФ Владимира Путина.
"Разрешить совершение сделок по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Финндисп", принадлежащих Дау Юроп Холдинг Б.В.", — говорится в документе.
Кому будет осуществлена продажа, в распоряжении не указывается.
Международная химическая компания Dow со штаб-квартирой в США работает в 31 стране. В 2022 году объем продаж холдинга составил около 57 миллиардов долларов. Присутствует в России более 40 лет, где предлагает своим заказчикам широкий спектр химической продукции, базового и специализированного пластика для различных отраслей промышленности, включая нефтегазовую отрасль, производство упаковки, строительство, мебельную промышленность, кабельную промышленность, производство бытовой техники.
Опубликованный 5 августа указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.
https://1prime.ru/business/20231221/842633935.html