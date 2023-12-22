Производитель лака "Прелесть": "российские компании растут как грибы"
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Компания "Арнест", производящая шампуни и лаки "Прелесть, в условиях геополитической напряженности и санкционного давления укрепляет позиции на российском рынке, сообщает издание РБК со ссылкой на главу фирмы Алексея Сагала.
Согласно материалу, компания за последние годы нарастила производство почти в 15 раз. Кроме того, руководство намерено выкупить активы Oriflame, Ball Corporation и Heineken.
Как отметил Сагал, после ухода иностранных компаний с российского рынка отечественные стали "расти, как грибы". По его словам, на текущий момент доля российских фирм на рынке страны составляет порядка 50% против 20% в прошлом году.
Сагал также отметил, что ранее "Арнест" больше ориентировалась на иностранный рынок, но теперь намерена развиваться в первую очередь в России.
Также сообщается, что компания взяла на себя обязательства погасить долг российского подразделения Heineken перед головной структурой.
"Наши обязательства по оплате составят по факту 11,5-12 миллиардов рублей. На эту сумму мы взяли кредиты. ОПХ ("Объединенные пивоварни — холдинг" — ред.), когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не один евро",- заявил Алексей Сагал.
Ранее издание New York Times сообщало, что ушедшие из России западные компании потерпели убытки в размере более 100 миллиардов долларов. Издание отметила также покинувшие страну пивоваренные компании — нидерландскую Heineken и датскую Carlsberg.
https://1prime.ru/business/20231222/842641783.html