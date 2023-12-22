МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Компания "Арнест", производящая шампуни и лаки "Прелесть, в условиях геополитической напряженности и санкционного давления укрепляет позиции на российском рынке, сообщает издание РБК со ссылкой на главу фирмы Алексея Сагала. Heineken завершил сделку по продаже российских активов

Согласно материалу, компания за последние годы нарастила производство почти в 15 раз. Кроме того, руководство намерено выкупить активы Oriflame, Ball Corporation и Heineken.

Как отметил Сагал, после ухода иностранных компаний с российского рынка отечественные стали "расти, как грибы". По его словам, на текущий момент доля российских фирм на рынке страны составляет порядка 50% против 20% в прошлом году.

Сагал также отметил, что ранее "Арнест" больше ориентировалась на иностранный рынок, но теперь намерена развиваться в первую очередь в России.

Также сообщается, что компания взяла на себя обязательства погасить долг российского подразделения Heineken перед головной структурой.

"Наши обязательства по оплате составят по факту 11,5-12 миллиардов рублей. На эту сумму мы взяли кредиты. ОПХ ("Объединенные пивоварни — холдинг" — ред.), когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не один евро",- заявил Алексей Сагал.

Ранее издание New York Times сообщало, что ушедшие из России западные компании потерпели убытки в размере более 100 миллиардов долларов. Издание отметила также покинувшие страну пивоваренные компании — нидерландскую Heineken и датскую Carlsberg.