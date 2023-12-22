МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Западные компании уходят с российского рынка с марта 2022 года, пустующие ниши занимают российские аналоги, пишет издание ProFinance со ссылкой на материалы Financial Times. "Слово пацана" может стать товарным знаком в России

Так, отмечается в статье, шведскую Ikea постепенно замещает бренд Swed House, принадлежащий белорусскому предпринимателю, на замену McDonald's, Krispy Kreme и Starbucks пришли "Вкусно — и точка", Krunchy Dream и Stars Coffee.

"Ikea не изобретала тарелку. Если вы зайдете в магазин телевизоров, вы увидите тысячи вариантов, которые очень похожи друг на друга — единственная разница между ними — это логотип", — сказал владелец Swed House Мурат Шагылыджов.

Как отмечает издание, "компании-подражатели" помогают правительству смягчить последствия санкционного давления Запада.

Хотя замещающие бренды вряд ли вернут российскую экономику к тому, что было при "оригиналах", они могут ослабить давление на власти и успокоить население, заключает ProFinance.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.