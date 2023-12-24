МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск выразил заинтересованность в находящихся в Аргентине запасах лития, сообщил президентом страны Хавьер Милей. Маск потерял интерес к криптовалюте, пишут СМИ

"Мне звонил Илон Маск. Он очень заинтересован в литии, как и правительство США, и многие американские компании. Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности", рассказал Милей в телепередаче на канале Canal 13.

Аргентина, Боливия и Чили обладают крупнейшими запасами лития в мире. Ранее глава госкомпании YPF Litio Роберто Сальваресса в интервью агентству Telam заявлял, что Аргентина в 2025 году может выйти на экспорт около 200 тысяч тонн этого продукта.