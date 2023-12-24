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Маск выразил заинтересованность в запасах аргентинского лития
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Американский миллиардер Илон Маск выразил заинтересованность в находящихся в Аргентине запасах лития, сообщил президентом страны Хавьер Милей. "Мне звонил Илон Маск. Он очень... ПРАЙМ, 24.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск выразил заинтересованность в находящихся в Аргентине запасах лития, сообщил президентом страны Хавьер Милей.
"Мне звонил Илон Маск. Он очень заинтересован в литии, как и правительство США, и многие американские компании. Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности", рассказал Милей в телепередаче на канале Canal 13.
Аргентина, Боливия и Чили обладают крупнейшими запасами лития в мире. Ранее глава госкомпании YPF Litio Роберто Сальваресса в интервью агентству Telam заявлял, что Аргентина в 2025 году может выйти на экспорт около 200 тысяч тонн этого продукта.