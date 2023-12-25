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Совокупный заработок авторов "ВКонтакте" в 2023 году вырос на 37 процентов
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Совокупный заработок авторов "ВКонтакте" в 2023 году вырос на 37%, до 5,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба соцсети. "В 2023 году совокупный доход авторов с помощью... ПРАЙМ, 25.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Совокупный заработок авторов "ВКонтакте" в 2023 году вырос на 37%, до 5,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба соцсети.
"В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации "ВКонтакте" вырос на 37% и составил 5,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что число пользователей, которые благодарят авторов донатами, увеличилось на 56%, а количество подключенных сообществ к сервису VK Donut выросло вдвое.
В свою очередь за год с помощью этого сервиса авторы заработали 780 миллионов рублей, а самыми привлекательными тематиками для донатов стали "Дети и родители", "Творчество", "Приложения и игры" и "K-pop".
Там добавили, что просмотры видеоконтента в ленте соцсети за тот же период выросли на четверть по сравнению с 2022 годом. Также пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее.