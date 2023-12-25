МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Совокупный заработок авторов "ВКонтакте" в 2023 году вырос на 37%, до 5,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба соцсети. Названа самая большая зарплата, предложенная в IT в 2023 году

"В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации "ВКонтакте" вырос на 37% и составил 5,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что число пользователей, которые благодарят авторов донатами, увеличилось на 56%, а количество подключенных сообществ к сервису VK Donut выросло вдвое.

В свою очередь за год с помощью этого сервиса авторы заработали 780 миллионов рублей, а самыми привлекательными тематиками для донатов стали "Дети и родители", "Творчество", "Приложения и игры" и "K-pop".

Там добавили, что просмотры видеоконтента в ленте соцсети за тот же период выросли на четверть по сравнению с 2022 годом. Также пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее.