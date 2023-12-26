МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия полностью обеспечена лекарствами для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, в настоящий момент дефицита ветеринарных препаратов не наблюдается, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Россельхознадзор рассказал, когда Россия начнет поставлять свинину в КНР

"В отношении химико-фармацевтических препаратов в Россельхознадзор не поступают сведения о наличии проблем с поставками препаратов для животноводства. Возникают вопросы только с поставками единичных наименований ветеринарных препаратов для лечения некоторых заболеваний мелких домашних животных в связи с решением отдельных иностранных производителей лекарственных средств для животных об уходе с российского рынка", — сообщил глава ведомства.

В январе-ноябре 2023 года отечественными и зарубежными производителями лекарственных препаратов в гражданский оборот в РФ было введено более 36,4 миллиарда доз, что составляет 93% от объема 2022 года. "При этом объемы производства вакцин и динамика ввоза в 2023 году свидетельствуют о создании необходимых запасов в краткосрочной перспективе до середины следующего года", — уточнил Данкверт.

Смещение спроса потребителей от импортной продукции к отечественной при неизбежном уменьшении запасов иностранной продукции заставит российских производителей нарастить объемы выпуска препаратов, добавил глава ведомства, подчеркнув также, что и снижения обеспеченности импортными препаратами нельзя допускать.

К примеру, в рамках действующего законодательства в РФ допускается ввоз конкретной партии зарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для клинических исследований ветпрепаратов. "При реализации данного механизма ввезенная партия вакцины для птиц будет использоваться для иммунизации поголовья птицы конкретной птицефабрики", — пояснил Данкверт.

А в период, пока отечественные производители наращивают мощности производства, добавил он, необходимо проводить диверсификацию рынка. "У нас появились новые игроки, такие как китайская "Ебио" с линейкой вакцин для птиц, компания "Техновакс" из Южной Америки с вакцинами для КРС. Безусловно, для их регистрации и вывода на рынок потребуется дополнительное время, тем не менее в долгосрочной перспективе это будет являться более продуктивным партнерством, чем зависимость от поставок из недружественных стран", — заключил глава Россельхознадзора.