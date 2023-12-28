МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Билайн" и "Лаборатория Касперского" будут совместно бороться с телефонным мошенничеством и спамом — обмениваться информацией и опытом, применять технологии анализа данных, которые позволят вовремя выявлять и блокировать подозрительные звонки, уже подписано соглашение о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе оператора. Россиян научили, когда бросать трубку

"ПАО "Вымпелком" и "Лаборатория Касперского" подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на борьбу с телефонным мошенничеством и спамом. Актуальность партнерства обусловлена увеличением объемов подобных звонков… Согласно документу, стороны будут обмениваться информацией и опытом, а также применять передовые технологии и методы анализа данных, которые позволят своевременно выявлять и блокировать подозрительные звонки, и, как следствие, улучшить качество обслуживания клиентов", — сказано в сообщении.

Компании также планируют разрабатывать совместные образовательные программы, проводить обучающие мероприятия для специалистов, которые работают в сфере борьбы с мошенниками. "Это первое подобное соглашение на рынке, и мы надеемся, что оно станет примером для других представителей других отраслей и поможет сформировать сообщество для совместной борьбы с мошенничеством в сфере телефонных звонков", — сказал исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО "Вымпелком" Максим Зайков.

Как прокомментировал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, компания рассматривает сотрудничество и с другими операторами. "Уникальность этого партнерства состоит в возможности более комплексно подходить к обеспечению защиты от нежелательных звонков, в том числе благодаря обмену данных о звонках в мессенджерах и информации от телеком-оператора", — объяснил он. Названы аферы, которые мошенники провернут в ближайшие дни

Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин в беседе с агентством отметил, что несмотря на то, что операторы и раньше пытались самостоятельно бороться с мошенничеством и со спамом, использовали продукты "Лаборатории Касперского", никогда не было подобного обмена информацией для создания совместных баз данных. Он вспомнил слова генерального директора "Вымпелкома" Александра Торбахова о том, что необходимо объединяться, создавать стратегические партнерства для того, чтобы решать некоторые вопросы.

"Спам, мошенники — это один из таких вопросов ключевых. И то, что движение идет в этом направлении, меня крайне радует. Мы от этого все выигрываем: компании получают продукт хороший, мы выигрываем от того, что базы полные, мошенники не могут пользоваться лазейками у того или иного оператора… Я надеюсь, что другие операторы присоединятся, потому что это не закрытый клуб. Они… идут в направлении, чтобы создавать это дополнительное благо для всех без исключений, и мне видится, что если эта коалиция состоится, будут и другие, потому что общих вопросов достаточно много", — сказал Муртазин.

Эксперт также добавил, что подобное сотрудничество может изменить рынок: "мы перейдем к абсолютно другому рынку, рынок, который будет выглядеть иначе. Потому что до недавнего времени это был рынок, где была прямая конкуренция, а совместные вопросы решались с большим скрипом".