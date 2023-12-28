МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство ООО "Учи.Ру Плюс" о приобретении МК ООО "Рашмор", сообщило ведомство. ФАС заявил о подписанных соглашениях о стабилизации цен на яйца

"ФАС согласовала ходатайство организации "Учи.Ру Плюс" о приобретении компании "Рашмор" и ее группы лиц", — говорится в сообщении.

По мнению службы, такое приобретение не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках.

ООО "Учи.Ру Плюс" занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

МК ООО "Рашмор" предоставляет услуги дополнительного образования детям и взрослым. В числе прочего, компания владеет сетью школ английского языка UFirst.