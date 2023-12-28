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2023
https://1prime.ru/business/20231228/842694892.html
ФАС согласовала ходатайство о приобретении компании "Рашмор"
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство ООО "Учи.Ру Плюс" о приобретении МК ООО "Рашмор", сообщило ведомство. "ФАС согласовала ходатайство... ПРАЙМ, 28.12.2023
бизнес, новости, фас, ходатайство, образование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство ООО "Учи.Ру Плюс" о приобретении МК ООО "Рашмор", сообщило ведомство.
"ФАС согласовала ходатайство организации "Учи.Ру Плюс" о приобретении компании "Рашмор" и ее группы лиц", — говорится в сообщении.
По мнению службы, такое приобретение не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках.
ООО "Учи.Ру Плюс" занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.
МК ООО "Рашмор" предоставляет услуги дополнительного образования детям и взрослым. В числе прочего, компания владеет сетью школ английского языка UFirst.