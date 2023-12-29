МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Wildberries с 8 января увеличивает комиссию для продавцов электроники и бытовой техники в среднем на 5%, остальные категории товаров изменения не затронут, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. В России отменят комиссию для банков за переводы между гражданами по СБП

Там подчеркнули, что комиссии на продажу товаров на площадке имеют разнонаправленную динамику, в том числе внутри категории "Электроника". Например, в течение этого года компания снижала комиссию на некоторые виды товаров в этой категории до двух раз, а по определенным позициям — до 0,1%.

"С 8 января комиссия на продажу электроники и бытовой техники вырастет, остальные категории товаров изменения не затронут. В среднем рост комиссии составит 5%, при этом на пятую часть товаров комиссия вырастет на 2% (например, мониторы, фотоаппараты, объективы, геймпады и др), а на десятую часть — не изменится (например, наушники, проекторы, электросамокаты, зарядные устройства и др.)", — сообщили в Wildberries.

Отмечается, что категория электроники включает технически сложные устройства, которые требуют особых условий работы с ними — транспортировки, хранения, обеспечения сохранности товара.

"Создание комфортных условий для клиентов и безопасной среды для продавцов — задача маркетплейсов, но она подразумевает принятие на себя рисков, которые компенсируются в том числе за счет комиссии с продаж…. Последний раз размер комиссии на продажу товаров категорий "Электроника" и "Бытовая техника" увеличивался год назад. Это позволило нам гибко управлять ассортиментом, а продавцам — увеличить выручку", — заключили в компании.