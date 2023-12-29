МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "Почта России" представила график работы в новогодние праздники: отделения начнут функционировать по обычному графику уже со 2 января, говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Правительству напомнили про работу без выходных

Так, круглосуточные отделения "Почты" в последний день года, 31 декабря, закроются в 21.00, а 1 января не будут работать. В остальные дни они будут функционировать по обычному графику.

Для обычных отделений "Почты России" 31 декабря, 1 и 7 января станут выходными днями, в другие дни работа будет идти по обычному графику. Уточнить режим работы ближайшего отделения можно в мобильном приложении или на сайте компании.

"Выплата пенсий через "Почту" в новом году начнется с 3 января", — добавили в компании.