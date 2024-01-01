РИА Новости: греки обеспокоены ценами на энергоносители и ждут ухудшения условий
ИРАКЛИОН, 1 янв — ПРАЙМ. Опрошенные агентством РИА Новости жители Греции выразили обеспокоенность высокими ценами на энергоносители и заявляют, что ситуация может быть хуже, чем в прошлый зимний сезон.
Агентство напомнило, что с 2021 года резкий рост стоимости энергоносителей в странах Евросоюза стал глобальным трендом, а после начала украинского кризиса и принятия ЕС нескольких пакетов антироссийских санкций цены на энергоносители ускорили рост, поставив энергетическую безопасность на первое место в глобальной и национальной повестке дня и вынудив правительства многих европейских стран прибегнуть к различным чрезвычайным мерам.
Отмечается, что результате многие жители Европы, в том числе граждане Греции, почувствовали охлаждающий эффект текущего энергокризиса на качестве и стоимости жизни.
"В прошлом году (2022) цены были уже слишком высокими для нас в ЕС, однако я бы сказал, что ситуация в этом году хуже, поскольку нужно принимать во внимание высокую инфляцию, как в предыдущем году, когда у нас также были высокие цены на энергоносители, но не такая высокая инфляция, как в этом году", — рассказал РИА Новости Никос, юрист с острова Крит.
Он полагает, что эта зима не будет такой же мягкой, как предыдущая, и выразил обеспокоенность, что цены на энергоносители взлетят и запасы газа ЕС для нужд энергетики будут израсходованы очень быстро.
"В прошлом году нам повезло. Это была одна из самых теплых зим в ЕС, а отопительный сезон — один из самых коротких для Центральной Европы. На юге Европы у нас была скорее долгая осень, чем правильная зима. Если зима будет холоднее и дольше в этом году, я думаю, мы столкнемся с очень высокими ценами позже в этом сезоне", — добавил Никос.
Владелец типографии Ваггелис, обратил внимание на стабильный рост стоимости энергоносителей, влияющий на его бизнес. "В этом году ситуация еще хуже. Я стараюсь следовать рекомендациям греческих властей и Европейского Союза, чтобы предпринимать меры по сохранению энергии. Также зимой я планирую отапливать офис моей компании только в рабочие часы, чтобы тратить настолько мало, насколько это возможно", — пояснил он и добавил, что не может как в прошлом продолжать отапливать помещения круглый день.
Ваггелис отметил, что при этом получает поддержку от государства в виде различных мер, таких как гранты, чтобы оплатить счета за отопление и электроэнергию. "Я использую гранты, которые наше правительство дает, чтобы закрыть счета на энергию как в моем доме, так и в офисе. В прошлом году при помощи грантов, предоставленных нашими властями и ЕС, я мог оплатить 15% итоговой стоимости энергоресурсов за сезон за дом и офис", — заявил он.
Пенсионер по имени Микалис рассказал агентству, что поддержки от государства недостаточно, чтобы эффективно обеспечить теплом его дом в зимний период. "Я думаю, цены на энергию действительно высокие. Хорошее отопление в наших домах стало почти предметом роскоши, особенно для нас, пенсионеров. Почти невозможно даже заказать достаточное количество отопления, дизельного топлива или газа с такими низкими пенсиями, как у нас", — сказал он и добавил, что он и многие его знакомые пенсионеры используют различные способы создания тепла, такие как дровяные печи и камины, чтобы справиться с высокими ценами на энергоресурсы.
Парикмахер Катерина сообщила РИА Новости, что не имеет права на участие в вышеупомянутых госпрограммах и хотела бы, чтобы критерии отбора были расширены.
"Я использую систему кондиционирования как для охлаждения, так и для обогрева моего дома, следовательно, счета за электричество у меня очень высокие. Это лето было очень жарким для нас, и я платила ежемесячно очень большие счета за электроэнергию, потому что было невозможно оставаться в квартире без кондиционера при наружной температуре +40 градусов Цельсия. То же самое происходит зимой. Я действительно настроена неоптимистично относительно приближающейся зимы и цен на энергоресурсы. Я думаю, в этом году я потрачу на отопление даже больше, чем в прошлом", — заключила она.
https://1prime.ru/business/20240101/842718924.html