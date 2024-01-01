ИРАКЛИОН, 1 янв — ПРАЙМ. Опрошенные агентством РИА Новости жители Греции выразили обеспокоенность высокими ценами на энергоносители и заявляют, что ситуация может быть хуже, чем в прошлый зимний сезон. В Греции зафиксировали подорожание рождественского стола

Агентство напомнило, что с 2021 года резкий рост стоимости энергоносителей в странах Евросоюза стал глобальным трендом, а после начала украинского кризиса и принятия ЕС нескольких пакетов антироссийских санкций цены на энергоносители ускорили рост, поставив энергетическую безопасность на первое место в глобальной и национальной повестке дня и вынудив правительства многих европейских стран прибегнуть к различным чрезвычайным мерам.

Отмечается, что результате многие жители Европы, в том числе граждане Греции, почувствовали охлаждающий эффект текущего энергокризиса на качестве и стоимости жизни.

"В прошлом году (2022) цены были уже слишком высокими для нас в ЕС, однако я бы сказал, что ситуация в этом году хуже, поскольку нужно принимать во внимание высокую инфляцию, как в предыдущем году, когда у нас также были высокие цены на энергоносители, но не такая высокая инфляция, как в этом году", — рассказал РИА Новости Никос, юрист с острова Крит.

Он полагает, что эта зима не будет такой же мягкой, как предыдущая, и выразил обеспокоенность, что цены на энергоносители взлетят и запасы газа ЕС для нужд энергетики будут израсходованы очень быстро.

"В прошлом году нам повезло. Это была одна из самых теплых зим в ЕС, а отопительный сезон — один из самых коротких для Центральной Европы. На юге Европы у нас была скорее долгая осень, чем правильная зима. Если зима будет холоднее и дольше в этом году, я думаю, мы столкнемся с очень высокими ценами позже в этом сезоне", — добавил Никос. Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Греции до инвестиционного уровня

Владелец типографии Ваггелис, обратил внимание на стабильный рост стоимости энергоносителей, влияющий на его бизнес. "В этом году ситуация еще хуже. Я стараюсь следовать рекомендациям греческих властей и Европейского Союза, чтобы предпринимать меры по сохранению энергии. Также зимой я планирую отапливать офис моей компании только в рабочие часы, чтобы тратить настолько мало, насколько это возможно", — пояснил он и добавил, что не может как в прошлом продолжать отапливать помещения круглый день.

Ваггелис отметил, что при этом получает поддержку от государства в виде различных мер, таких как гранты, чтобы оплатить счета за отопление и электроэнергию. "Я использую гранты, которые наше правительство дает, чтобы закрыть счета на энергию как в моем доме, так и в офисе. В прошлом году при помощи грантов, предоставленных нашими властями и ЕС, я мог оплатить 15% итоговой стоимости энергоресурсов за сезон за дом и офис", — заявил он.

Пенсионер по имени Микалис рассказал агентству, что поддержки от государства недостаточно, чтобы эффективно обеспечить теплом его дом в зимний период. "Я думаю, цены на энергию действительно высокие. Хорошее отопление в наших домах стало почти предметом роскоши, особенно для нас, пенсионеров. Почти невозможно даже заказать достаточное количество отопления, дизельного топлива или газа с такими низкими пенсиями, как у нас", — сказал он и добавил, что он и многие его знакомые пенсионеры используют различные способы создания тепла, такие как дровяные печи и камины, чтобы справиться с высокими ценами на энергоресурсы.

Парикмахер Катерина сообщила РИА Новости, что не имеет права на участие в вышеупомянутых госпрограммах и хотела бы, чтобы критерии отбора были расширены.

"Я использую систему кондиционирования как для охлаждения, так и для обогрева моего дома, следовательно, счета за электричество у меня очень высокие. Это лето было очень жарким для нас, и я платила ежемесячно очень большие счета за электроэнергию, потому что было невозможно оставаться в квартире без кондиционера при наружной температуре +40 градусов Цельсия. То же самое происходит зимой. Я действительно настроена неоптимистично относительно приближающейся зимы и цен на энергоресурсы. Я думаю, в этом году я потрачу на отопление даже больше, чем в прошлом", — заключила она.