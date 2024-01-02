МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Нидерландская фирма ASML отменила поставки оборудования для производства полупроводниковых микросхем в Китай под давлением США за несколько недель до вступления в силу специального запрета, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с данным вопросом. Baidu сменила американского поставщика чипов на китайского, сообщили СМИ

"ASML Holding NV отменила поставки некоторых своих машин в Китай по просьбе администрации президента США Джо Байдена, за несколько недель до вступления в силу запрета на экспорт высокотехнологичного оборудования для производства микрочипов", — пишет агентство.

Отмечается, что нидерландская фирма должна была поставить три передовых машины для ультрафиолетовой литографии китайским фирмам до января, когда вступили в силу специальные ограничения со стороны Нидерландов. Однако американские чиновники связались с ASML и попросили их немедленно отменить запланированные поставки машин китайским клиентам.

Агентство указывает, что, если в первом квартале 2023 года на поставки в Китай приходилось лишь 8% продаж ASML, то уже в третьем квартале их доля выросла до примерно половины всех продаж фирмы, поскольку китайские компании спешили приобрести машины до вступления в силу экспортных ограничений.

В сентябре издание China Daily сообщало, что срок лицензии, выданной правительством Нидерландов компании ASML на поставки продвинутого оборудования для производства полупроводниковых микросхем в Китай, истекает в конце 2023 года.