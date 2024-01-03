МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Евросоюз внес в санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева, сказано в документе опубликованном в официальном журнале ЕС. "Резкий крах". Во Франции заговорили о необходимости снять санкции с России

Отмечается, что "Алроса" участвует в экономическом секторе, предоставляющем "значительный источник дохода" правительству РФ, которое якобы ответственно за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".

Кроме того, в документе сказано, что Маринычев на своей позиции якобы в том числе "оказывает финансовую поддержку" правительству РФ.