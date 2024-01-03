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Евросоюз ввел санкции против компании "Алроса"
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Евросоюз внес в санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева, сказано в документе опубликованном в... ПРАЙМ, 03.01.2024
бизнес, экономика, промышленность, новости, ес, санкции против рф, алроса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Евросоюз внес в санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева, сказано в документе опубликованном в официальном журнале ЕС.
Отмечается, что "Алроса" участвует в экономическом секторе, предоставляющем "значительный источник дохода" правительству РФ, которое якобы ответственно за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".
Кроме того, в документе сказано, что Маринычев на своей позиции якобы в том числе "оказывает финансовую поддержку" правительству РФ.