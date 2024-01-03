МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Власти Израиля призывают частных инвесторов поддержать стартапы на фоне оттока капитала из-за палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу израильского управления по инновациям Дрора Бина. Эксперт считает, что западный бизнес не уйдет из Израиля

"Израильские стартапы столкнулись с повышенной настороженностью иностранных инвесторов после начала войны с ХАМАС", — говорится в сообщении издания со ссылкой на Бина.

По данным издания, правительство Израиля выделило 100 миллионов долларов на помощь компаниям, которые столкнулись с перспективой остаться без денег из-за эскалации конфликта. Как отмечается, глава израильского управления по инновациям призвал частных инвесторов поддержать этот сектор.

"Управление по инновациям и правительство, полны решимости сделать все возможное, чтобы израильские технологии продолжали процветать во время войны и после нее. Мы не позволим ни одной хорошей компании разориться из-за недостатка финансирования", — заявил Бин.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. Раскрыто, почему мировые бренды не покидают воюющий Израиль

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.

ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.