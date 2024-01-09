2024-01-09T12:09:48+03:00
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"Ростсельмаш" вышел из тракторного завода в Канаде
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Компания "Ростсельмаш" вышла из актива — тракторного предприятия Buhler Industries в Канаде, сообщает пресс-служба "Ростсельмаша". "Ростсельмаш" полностью вышел из актива... ПРАЙМ, 09.01.2024
сельское хозяйство, бизнес, экономика, промышленность, новости, тракторы, ростсельмаш, канада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв — ПРАЙМ. Компания "Ростсельмаш" вышла из актива — тракторного предприятия Buhler Industries в Канаде, сообщает пресс-служба "Ростсельмаша".
"Ростсельмаш" полностью вышел из актива американского предприятия Buhler Industries по производству тракторов, расположенного в Канаде", — говорится в сообщении.
Уточняется, что предприятие выкупил турецкий производитель тракторов и иной техники Başak Traktör, сделка прошла на рыночных условиях. Турецкому предприятию переходит около 96,7% всех находящихся в обращении акций канадского производства.
Все полученные средства "Ростсельмаш" планирует направить "на развитие производства и технологической независимости компании, а также разработку и выпуск новых продуктов".
"Ростсельмаш" — крупный производитель сельхозтехники. Завод выпускает модели машин и оборудования для сельскохозяйственных операций – от подготовки почвы до первичной переработки зерна.