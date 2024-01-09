РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв — ПРАЙМ. Компания "Ростсельмаш" вышла из актива — тракторного предприятия Buhler Industries в Канаде, сообщает пресс-служба "Ростсельмаша". Фермеры вывели на протест в Берлине около 700 тракторов и машин, пишут СМИ

"Ростсельмаш" полностью вышел из актива американского предприятия Buhler Industries по производству тракторов, расположенного в Канаде", — говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятие выкупил турецкий производитель тракторов и иной техники Başak Traktör, сделка прошла на рыночных условиях. Турецкому предприятию переходит около 96,7% всех находящихся в обращении акций канадского производства.

Все полученные средства "Ростсельмаш" планирует направить "на развитие производства и технологической независимости компании, а также разработку и выпуск новых продуктов".

"Ростсельмаш" — крупный производитель сельхозтехники. Завод выпускает модели машин и оборудования для сельскохозяйственных операций – от подготовки почвы до первичной переработки зерна.