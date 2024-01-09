МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Вашингтон руками украинцев борется с европейскими производителями, поэтому ему выгодно продление ЕС режима свободной торговли с Украиной, считает экономист, политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. На Украине нашли новую "российскую угрозу"

Ранее Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Киевом и предупредил, что ЕС может столкнуться с дестабилизирующими последствиями, сообщило издание Politico. Либерализация торговли пойдет на пользу России, так как поможет ей "вытеснить украинские товары из таких регионов, как Африка и Азия, и "перенаправить" их в ЕС, что может привести к дестабилизирующим последствиям", приводит издание его заявление.

По мнению Дудчака, данная ситуация выгодна США, которые руками украинцев борются с европейскими производителями. В качестве примера он привел ситуацию с поставками в Европу украинского зерна.

"Это к вопросу о том, кому принадлежит земля, результат труда на украинской земле. Они принадлежат зарубежным, прежде всего американским, корпорациям. Идет борьба между европейцами и американскими корпорациями не просто за рынки сбыта — Соединенные Штаты успешно продолжают топить Европейский союз, его производителей. Сначала они поставили Европу в зависимость от своего газа, уничтожив "Северные потоки", теперь они намереваются провести аналогичную операцию в сфере сельского хозяйства, поскольку таким образом они убивают европейских производителей. Они начали с Восточной Европы, видимо, потому, что их меньше жаль и они находятся ближе к Украине. Демпинговыми ценами нанесли мощный удар по европейским аграриям так, что никакие дотации не спасут", — пояснил в эфире радио Sputnik эксперт.

Он полагает, что Войцеховский на самом деле заботится не об Украине, а о Европе, в частности, о польских фермерах.

"Войцеховский якобы проявляет заботу об Украине, говорит, что она лишится африканских рынков сбыта, только не особо-то Украина "помогала" африканцам. Да и вообще речь не шла о помощи. Рассказы европейцев о том, как они переживают о слезах голодающих детей, — это цинизм высшей пробы", — заключил Дудчак.