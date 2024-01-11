МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм" за использование некорректного сокращенного наименования, сообщает ведомство. Байден-младший предстанет перед судом в Лос-Анджелесе по новому делу

"В службу поступило письмо Банка России о возможном наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции со стороны ООО МКК "Гостевой займ". Компания использовала в сокращенном фирменном наименовании буквосочетания "гос", а в полном — слово "гостевой", — говорится в сообщении.

"По мнению службы, использование такого буквосочетания может быть направлено на формирование у потенциальных клиентов ассоциации не со словом "гостевой", а со словом "государственный". Общеупотребимым сокращением именно слова "государственный" является буквосочетание "гос", — уточняется там же.

Кроме того, наименование "Госзайм" могло вызвать у потребителей устойчивую ассоциацию с особой значимостью деятельности организации в государственных интересах и способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Ведомство установило, что регистрация и использование товарного знака, схожего до степени смешения с коммерческим обозначением другой компании, может повлиять на выбор потребителя и сформировать у него ошибочное мнение о поставщике финансовых услуг.

ФАС России оценит действия микрокредитной компании на предмет нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с законом о защите конкуренции.