МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Билайн" приобрел 9,235% ретейл-медиаагентства Eshopmedia, которая предоставляет услуги рекламы на площадках онлайн-магазинов, рассказали в пресс-службе оператора. Платить быстрее и больше. Какие законы для бизнеса изменят в 2024 году

"ООО "Хайв" (дочерняя структура "Вымпелкома" для осуществления венчурных инвестиций) купило 9,235% в компании Eshopmedia", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции будут направлены на развитие технологической платформы для продажи рекламного инвентаря онлайн-магазинов, а также компания планирует инвестировать в маркетинг и продажи. По словам оператора, компания предоставляет технологию автоматизации продажи рекламы на сайте и в мобильном приложении, а также решает задачи рекламодателей по запуску рекламных кампаний.

Eshopmedia сотрудничает с Ozon, "СберМаркетом", "Яндекс Маркетом", "Аптекой.ру", "Детским Миром" и еще с 40 онлайн-ритейлерами в России. Там добавили, что клиентами компании являются Stada, L'Oreal, Unilever, Danone, Splat, Bionorica и другие.

Совладельцами и основателями компании являются генеральный директор Зоя Андреева, коммерческий директор Лариса Юстус и технический директор агентства Андрей Гусев, а также Евгений Щепелин и Игорь Лутц. После сделки операционная команда Eshopmedia не поменяется и продолжит работу по текущим задачам. Сумму сделки стороны не раскрывают.