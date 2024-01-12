БЕРЛИН, 12 янв — ПРАЙМ. Число корпоративных банкротств в Германии по второй половине 2023 года увеличивалось на десятки процентов по сравнению с аналогичными месяцами 2022-го, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). В Германии опасаются повторения ошибок американского общества

"По предварительным данным Destatis, в декабре 2023 года количество заявлений о банкротстве в Германии выросло на 12,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года", — говорится в сообщении о новых показателях на сайте ведомства.

Отмечается, что, таким образом, двузначные темпы роста корпоративных банкротств в годовом исчислении наблюдаются с июня 2023 года. Кроме того, по данным Destatis, с января по октябрь 2023 года количество подобных случаев по сравнению с предыдущим годом выросло на 24,1% до 14 751 дел.

"Высокие показатели декабря не означают конец роста числа неплатежеспособных. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы показатели продолжат расти", — заявил агентству DPA Штеффен Мюллер, руководитель отдела по исследованию банкротств Института экономических исследований (IWH) в Галле.

В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.