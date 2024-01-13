МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Площадь возгорания на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга возросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. Пожар начался на рынке "Садовод" в Москве

Отмечается, что инофрмации о пострадавших нет.

"Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, к ликвидации пожара привлечено от МЧС 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

В пресс-службе Wildberries позже добавили, что людей со склада эвакуировали на автобусах.

"Медицинская помощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет. На ликвидацию возгорания направлены все пожарные части Санкт-Петербурга. Ведем переговоры с МЧС о возможности тушения с вертолета", — сказали в компании.

Ранее в Wildberries сообщили, что складское помещение, на котором произошел пожар в Шушарах (Пушкинского района в Санкт-Петербурге, пренадлежит компании. Пожару был присвоен повышенный ранг № 2.

Позднее в компании сообщили, что продавцы Wildberries получат компенсацию за поврежденные при пожаре товары, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.