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Названы кассовые сборы российских кинотеатров в Новом году
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Кассовые сборы кинотеатров за первую неделю нового года составили 5,8 миллиардов рублей, 95% из них — с просмотра отечественных фильмов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова... ПРАЙМ, 15.01.2024
медиа, потребрынок, финансы, бизнес, новости, россия, татьяна голикова, кинотеатры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Кассовые сборы кинотеатров за первую неделю нового года составили 5,8 миллиардов рублей, 95% из них — с просмотра отечественных фильмов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу сказать, что за первую неделю нового года кассовые сборы кинопроката составили 5,8 миллиардов рублей, это 95% — отечественные фильмы из этой суммы, то есть 5,5 миллиарда рублей. Больших кассовых сборов российские кинотеатры не получали ни за одни новогодние праздники предыдущих периодов, это абсолютный рекорд", — отметила Голикова в ходе совещания с вице-премьерами.
По ее словам, среднесуточные кассовые сборы от продажи билетов составили 724 миллиона рублей, что на 165,5 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Мы видим реальный интерес зрителей к отечественному кино", — добавила Голикова.
Сборы отечественного кинопроката за январь этого года в России будут равны сборам за весь 2016 год, так же отметила она.
По словам Голиковой, доходы кинотеатров на этих новогодних праздниках на 38% превышают доходы аналогичного периода 2020 года.