МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Кассовые сборы кинотеатров за первую неделю нового года составили 5,8 миллиардов рублей, 95% из них — с просмотра отечественных фильмов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова назвала критерий многодетной семьи в России

"Хочу сказать, что за первую неделю нового года кассовые сборы кинопроката составили 5,8 миллиардов рублей, это 95% — отечественные фильмы из этой суммы, то есть 5,5 миллиарда рублей. Больших кассовых сборов российские кинотеатры не получали ни за одни новогодние праздники предыдущих периодов, это абсолютный рекорд", — отметила Голикова в ходе совещания с вице-премьерами.

По ее словам, среднесуточные кассовые сборы от продажи билетов составили 724 миллиона рублей, что на 165,5 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы видим реальный интерес зрителей к отечественному кино", — добавила Голикова.

Сборы отечественного кинопроката за январь этого года в России будут равны сборам за весь 2016 год, так же отметила она.

По словам Голиковой, доходы кинотеатров на этих новогодних праздниках на 38% превышают доходы аналогичного периода 2020 года.