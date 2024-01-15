2024-01-15T16:50:34+03:00
2024-01-15T16:50:34+03:00
2024-01-15T16:50:34+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240115/842802011.html
Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили РИА Новости в 422... ПРАЙМ, 15.01.2024
бизнес, новости, amazon, штрафы, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83599/29/835992975.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83599/29/835992975.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/43/832294342.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/43/832294342.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/43/832294336.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/43/832294336.jpg
https://1prime.ru/banks/20240115/842800088.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили РИА Новости в 422 судебном участке Таганского района Москвы.
"Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января",- сказала собеседница агентства.
Вместе с ним будут рассмотрены протоколы еще на 10 иностранных компаний, предоставляющих хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.