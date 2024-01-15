МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 частично сократит часть сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. Авиакомпания S7 Airlines расширит программу льготных тарифов на авиабилеты

"В связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы, S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в московском регионе. Весь процесс оптимизации проходит в полном соответствии с действующим законодательством", — рассказали в S7 Airlines.

При этом авиакомпания предлагает части московских сотрудников продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. В хабах этих регионов S7 намерена усилить своё присутствие.

"Пилоты могут пройти переобучение на другой тип воздушных судов, в частности на Embraer 170 и также продолжить работу в компании", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по рекомендациям S7 Airlines переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные, уточнил авиаперевозчик.

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило о сокращении в S7 численности летных экипажей в Москве, а также сотрудников столичного офиса. По данным газеты, решение вызвано снижением числа рейсов из Москвы из-за простоя части лайнеров Airbus A320 / А321neo на фоне проблем с двигателями.