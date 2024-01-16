МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Дмитрий Нагиев", сообщили РИА Новости в юридической компании "Онлайн Патент". Роспатент зарегистрировал товарный знак певца Игоря Николаева

"Заявка была подана 7 января, заявитель — Нагиев Дмитрий Владимирович", — рассказали в компании.

Там уточнили, что в заявке на товарный знак указаны ювелирные украшения, драгоценные камни, часы и часовые производства, четки.

В списке товаров на знак также туалетные принадлежности, парфюмерия, продукты, косметика, средства ухода за одеждой и обувью.