2024-01-16T10:50:11+03:00
2024-01-16T10:50:11+03:00
2024-01-16T10:50:11+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240116/842806977.html
Дмитрий Нагиев подал заявку на регистрацию своего товарного знака
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Дмитрий Нагиев", сообщили РИА Новости в юридической компании "Онлайн Патент"... ПРАЙМ, 16.01.2024
бизнес, новости, россия, товарный знак, регистрация
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/68/842806861.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/68/842806861.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/68/842806860.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/68/842806860.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/68/842806848.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/68/842806848.jpg
https://1prime.ru/business/20231030/842122593.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Дмитрий Нагиев", сообщили РИА Новости в юридической компании "Онлайн Патент".
"Заявка была подана 7 января, заявитель — Нагиев Дмитрий Владимирович", — рассказали в компании.
Там уточнили, что в заявке на товарный знак указаны ювелирные украшения, драгоценные камни, часы и часовые производства, четки.
В списке товаров на знак также туалетные принадлежности, парфюмерия, продукты, косметика, средства ухода за одеждой и обувью.