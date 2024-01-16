МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Количество самозанятых, зарегистрированных в новых российских регионах, превысило 18,5 тысячи, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. В ТПП спрогнозировали увеличение числа самозанятых в 2024 году

"В новых регионах, по данным ФНС, сейчас зарегистрировано 18 568 самозанятых. В том числе в ДНР – 12 172, в ЛНР – 4 350, в Запорожской области – 1 488, в Херсонской области – 558", — сказал он.

По состоянию на начало 2024 года всего в России насчитывается почти 9,28 миллиона самозанятых, добавил глава ТПП РФ. "Наибольшее число самозанятых находится в Москве – более 1,56 миллиона. Наименьшее их количество — в городе и космодроме Байконур — 124", — заключил собеседник агентства.

В начале декабря Катырин говорил РИА Новости, что количество самозанятых в России вырастет до 10 миллионов человек уже в первом квартале 2024 года. Основные направления деятельности самозанятых, по его словам, это услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир.