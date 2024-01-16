МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Фракция "Единая Россия" предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ, заявил глава фракции Владимир Васильев. ВТБ получил предупреждение от УФАС за рекламу на квитанциях ЖКХ

Ранее правительство до конца 2024 года продлило действие моратория на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.

"Мы будем предлагать отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ. У депутатов есть большой опыт по выстраиванию соответствующей системы контроля. Мы ее сделаем максимально прозрачной и открытой, будем доводить результаты проверок до СМИ и общественности", — сказал Васильев журналистам.

Глава фракции отметил, что новогодние дни были очень морозные и не все регионы смогли пройти этот экзамен. По словам Васильева, не обошлось без серьезных происшествий и реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности. Программа модернизации сферы ЖКХ, которую поручил реализовать президент, реализуется, но ее темпы оставляют желать лучшего, также подчеркнул он.