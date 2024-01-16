2024-01-16T13:22:31+03:00
2024-01-16T13:22:31+03:00
2024-01-16T13:22:31+03:00
2024
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ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ
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Фракция "Единая Россия" предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ, заявил глава фракции Владимир Васильев. Ранее правительство до конца 2024 года продлило... ПРАЙМ, 16.01.2024
бизнес, новости, россия, единая россия, жкх, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Фракция "Единая Россия" предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ, заявил глава фракции Владимир Васильев.
Ранее правительство до конца 2024 года продлило действие моратория на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.
"Мы будем предлагать отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ. У депутатов есть большой опыт по выстраиванию соответствующей системы контроля. Мы ее сделаем максимально прозрачной и открытой, будем доводить результаты проверок до СМИ и общественности", — сказал Васильев журналистам.
Глава фракции отметил, что новогодние дни были очень морозные и не все регионы смогли пройти этот экзамен. По словам Васильева, не обошлось без серьезных происшествий и реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности. Программа модернизации сферы ЖКХ, которую поручил реализовать президент, реализуется, но ее темпы оставляют желать лучшего, также подчеркнул он.