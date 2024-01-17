МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" по итогам прошедшего года превысила 700 миллиардов рублей, такое заявление сделал президент компании Михаил Осеевский.

"За последние шесть лет наша выручка удвоилась, и по итогам 2023 года превысила 700 миллиардов рублей", — сказал Осеевский.