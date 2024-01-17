2024-01-17T12:13:00+03:00
2024-01-17T12:17:07+03:00
2024-01-17T12:13:00+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240117/842819070.html
Глава "Ростелекома" отчитался о выручке по итогам 2023 года
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Выручка "Ростелекома" по итогам прошедшего года превысила 700 миллиардов рублей, такое заявление сделал президент компании Михаил Осеевский. "За последние шесть лет наша выручка... ПРАЙМ, 17.01.2024
телеком, бизнес, технологии, новости, россия, ростелеком, михаил осеевский
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650644.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650644.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650643.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650643.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650642.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/06/833650642.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" по итогам прошедшего года превысила 700 миллиардов рублей, такое заявление сделал президент компании Михаил Осеевский.
"За последние шесть лет наша выручка удвоилась, и по итогам 2023 года превысила 700 миллиардов рублей", — сказал Осеевский.