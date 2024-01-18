2024-01-18T22:27:59+03:00
2024-01-18T22:27:59+03:00
2024-01-18T22:27:59+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240118/842835476.html
Google предупредил сотрудников о новых сокращениях во имя развития ИИ
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава компании Google предупредил сотрудников о грядущих увольнениях в связи необходимостью инвестиций в развитие технологии искусственного интеллекта, сообщает телеканал CBS... ПРАЙМ, 18.01.2024
бизнес, технологии, новости, сша, google, увольнения, ии
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/18/832311814.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/18/832311814.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/18/832311813.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/18/832311813.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/18/832311812.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/18/832311812.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231225/842664570.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. Глава компании Google предупредил сотрудников о грядущих увольнениях в связи необходимостью инвестиций в развитие технологии искусственного интеллекта, сообщает телеканал CBS.
Глава компании назвал предстоящие сокращения результатом "сложного выбора", но не уточнил в своем письме, сколько сотрудников, какого ранга или направления работы пойдут под сокращение. Он пообещал между тем, что увольнения не достигнут такого масштаба, как это было в прошлом году. В 2023 году Google сократил более 12 тысяч сотрудников, сокращения начались и в наступившем году. В январе уже были уволены "сотни сотрудников", пишет CBS.
По данным источников телеканала, сотрудники Google получили письмо от своего руководителя Сандара Пичая со словами о том, что в наступившем году компания "будет снимать слои" рабочей силы для высвобождения средств на "инвестиции в более приоритетные направления".
По данным источников, подразумевается развитие возможностей ИИ. О новых целях в этой сфере, как ожидается, Google объявит уже на этой неделе.