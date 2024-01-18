ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. Глава компании Google предупредил сотрудников о грядущих увольнениях в связи необходимостью инвестиций в развитие технологии искусственного интеллекта, сообщает телеканал CBS. Российские операторы хотят расширить сотрудничество с Google, сообщили СМИ

Глава компании назвал предстоящие сокращения результатом "сложного выбора", но не уточнил в своем письме, сколько сотрудников, какого ранга или направления работы пойдут под сокращение. Он пообещал между тем, что увольнения не достигнут такого масштаба, как это было в прошлом году. В 2023 году Google сократил более 12 тысяч сотрудников, сокращения начались и в наступившем году. В январе уже были уволены "сотни сотрудников", пишет CBS.

По данным источников телеканала, сотрудники Google получили письмо от своего руководителя Сандара Пичая со словами о том, что в наступившем году компания "будет снимать слои" рабочей силы для высвобождения средств на "инвестиции в более приоритетные направления".

По данным источников, подразумевается развитие возможностей ИИ. О новых целях в этой сфере, как ожидается, Google объявит уже на этой неделе.