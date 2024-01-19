БЕЛГОРОД, 19 янв — ПРАЙМ. Восемь предприятий Шебекинского округа, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины, получат 580 миллионов рублей на восстановление поврежденной инфраструктуры, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Брянской области дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу

"Сегодня 8 предприятий Шебекинского округа, которые получили повреждения после обстрелов ВСУ, получат 580 млн рублей. Это деньги, которые совместно из федерального и регионального бюджетов направлены на восстановление", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что это не первая финансовая помощь для пострадавших предприятий. В конце прошлого года пять компаний получили в общей сложности 800 миллионов рублей. "Эти решения, эти действия мы смогли сделать, благодаря решениям президента, его поддержке. Эта работа будет продолжена", — добавил глава области.

Как ранее сообщал Гладков, на компенсацию понесенных капитальных затрат на восстановление деятельности бизнеса из федерального и регионального бюджетов будет выделено в общей сложности 1,675 миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы, а именно 1,273 миллиарда рублей, будет выделена по линии Минпромторга РФ, а оставшиеся 402 миллиона рублей — из областного бюджета. Губернатор отмечал, что всего на территории региона более 400 предприятий пострадали от обстрелов со стороны Украины. Большинство из них находится в Шебекино.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 14 декабря отреагировал на просьбу директора Шебекинского завода ввести в регионе особую экономическую зону. По словам главы государства, идею следует поддержать. Правительство внесет соответствующее предложение, подчеркнул президент.