МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Компания UROC Limited вышла из капитала "ЭЛ5-Энерго", следует из материалов последней. Силуанов ожидает увеличение капитализации финрынка России в 2024 году

Отмечается, что UROC Limited ранее имел право распоряжаться "7,4% акций" "Эл5-Энерго", но в декабре 2023 года снизил долю до нуля.

Президент России Владимир Путин тогда же, в декабре, разрешил компании "Лукойл" приобрести акции "ЭЛ5-Энерго", принадлежащие UROC Limited. Таким образом, "Лукойл" получил разрешение на выкуп доли UROC в "ЭЛ5-Энерго" в 7,4%.

По данным на сайте "ЭЛ5-Энерго", "Лукойлу" уже принадлежит 56,44% в компании, следовательно нефтяная компания сможет довести свою долю до 63,84%. Еще 5,54% "ЭЛ5-Энерго" принадлежат ООО "ППИТ-7", остальные 30,62% — миноритарным акционерам.

В октябре итальянская Enel продала свою долю в компании "Энел Россия" (56,43%) нефтяной компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк-Фрезия". Новые владельцы переименовали компанию в "ЭЛ5-Энерго".

Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают три газовые станции — Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции — Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.