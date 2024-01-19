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Суд арестовал активы шести бывших топов "Открытие Холдинга"
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Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой арестовал денежные средства и иное имущество шестерых бывших руководителей... ПРАЙМ, 19.01.2024
общество , бизнес, новости, россия, открытие холдинг, арест активов
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой арестовал денежные средства и иное имущество шестерых бывших руководителей компании, включая основателя группы "Открытие" и ее экс-бенефициара Вадима Беляева, в пределах около 916,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Меры направлены на обеспечение заявления Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц "Открытие Холдинга".
Под арест попали активы Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана, а также Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, которые в разное время были гендиректорами компании.