МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову, цена сделки составит 23,8 миллиарда рублей, после ее завершения компания планирует осуществить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи, при этом размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных бумаг, сообщила пресс-служба компании. "Эксперт РА" отозвало без подтверждения кредитный рейтинг группы Qiwi

"Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО "КИВИ", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову", — сказано в сообщении.

Цена сделки составляет 23,75 миллиарда рублей и учитывает дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями Центробанка РФ на некоторые операции "КИВИ Банка", указывается в релизе.

Взаиморасчеты по сделке предполагают рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет. После закрытия сделки Протопопов продолжит руководить бизнесом АО "КИВИ" в России, при этом он покинет руководящие посты в Qiwi plc. В Qiwi plc позицию главного исполнительного директора займет Алексей Мащенков (сейчас – финансовый директор), а Елена Никонова (сейчас – его заместитель) станет финансовым директором.

При этом подчеркивается, что реструктуризация никак не повлияет на доступность сервисов, работу продуктов и взаимоотношения с партнёрами.

"После завершения сделки по продаже российских активов Qiwi plc планирует осуществить обратный выкуп своих Американских Депозитарных Акций (АДА) с NASDAQ и Московской биржи… Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6 271 297 акций, представленных АДА)", — сказано в сообщении.

Указывается, что максимальная цена выкупа на Мосбирже составит не более 581 рубля за одну акцию, что представляет среднюю цену за одну бумагу за последние 12 месяцев. Обратный выкуп акций подлежит утверждению на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА).