МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Государству пришло время обратить на отрасль электронной коммерции более пристальное внимание, в том числе с точки зрения нормативно-правового регулирования, считает статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Торговля должна "выращивать производство", заявили в Минпромторге

По его словам, за пять лет оборот электронной торговли вырос в 6 раз, а маркетплейсов — в 5 раз. Так, в конце декабря, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем интернет-торговли в России за январь-ноябрь 2023 года составил 5,6 триллиона рублей, что на 26% больше аналогичного периода предшествующего года.

"Есть огромный рост, есть в отрасли проблемы и, наверное, пришло время, чтобы государство обратило на эту отрасль (электронной коммерции — ред.) более пристальное внимание с точки зрения госполитики, нормативно-правового регулирования", — заявил Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

Отвечая на вопрос про закон о дистанционной торговле, он уточнил, что проект отзыва, который учитывает позицию всех федеральных органов власти, был подготовлен и внесен в правительство, а далее он поступит в Госдуму.

В октябре прошлого года Евтухов в интервью РИА Новости отмечал, что в Госдуме начинаются обсуждение законопроекта, предлагающего меры по государственному регулированию рынка онлайн-торговли в России. Говоря о том, когда этот закон может быть принят, Евтухов отметил, что пока он еще даже не прошел первое чтение, впереди предстоит его внесение в правительство, а также выдача Минпромторгом заключения.

В конце мая замминистра заявлял, что Минпромторг не исключает возможности введения дополнительного регулирования для отрасли электронной коммерции, в том числе для маркетплейсов: по его словам, интернет-торговля в России активно развивается, доля маркетплейсов превышает 50% в объеме интернет-торговли, и система, возможно, сможет быть саморегулируемой и самоконтролируемой до достижения в своем развитии определенных уровней.

Однако после, уже в июне, он отмечал, что пока нет необходимости вводить регулирование деятельности этого сегмента, поскольку участники рынка смогли найти компромисс.