EU Today: суд Гамбурга признал ложью утверждения Forbes об Усманове
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Суд Гамбурга признал недоказанными ряд утверждений Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, причем журнал так и не раскрыл источник этой информации, сообщило во вторник издание EU Today.
"Журнал Forbes не смог обосновать утверждения об Усманове, сделанные во влиятельной статье 2022 года о наиболее подходящих для введения санкций миллиардерах России, и должен отказаться от своих заявлений. Теперь они запрещены решением окружного суда Гамбурга от 19 января 2024 года", — пишет EU Today со ссылкой на копию решения.
Защита Усманова настаивала на том, что ряд утверждений в статье о "российских олигархах", которые, скорее всего, столкнутся с санкциями США из-за боевых действий на Украине, не соответствуют действительности и являются клеветой.
В частности, речь шла об утверждении анонимного эксперта, что "Усманов представлял интересы (президента РФ Владимира) Путина и решал его бизнес-проблемы". В итоге это утверждение было практически дословно процитировано в обосновании ЕС введения санкций против Усманова.
"В ходе судебного разбирательства Forbes отказался уточнить неназванный "экспертный" источник, которому приписывалось это заявление. Также не удалось привести примеры того, когда и как Усманов якобы "представлял интересы" президента России или "решал его бизнес-проблемы", — добавляет EU Today.
Это не первое успешное судебное разбирательство Усманова в Германии. Минувшей осенью суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Усманова, и предписал вернуть их владельцам.
За год до этого, осенью 2022 года, прокуратура и уголовная полиция провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне.
В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция.
https://1prime.ru/business/20240123/842872842.html