МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Суд Гамбурга признал недоказанными ряд утверждений Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, причем журнал так и не раскрыл источник этой информации, сообщило во вторник издание EU Today. Суд оштрафовал Apple за отказ удалить "Майн Кампф" из Apple Books

"Журнал Forbes не смог обосновать утверждения об Усманове, сделанные во влиятельной статье 2022 года о наиболее подходящих для введения санкций миллиардерах России, и должен отказаться от своих заявлений. Теперь они запрещены решением окружного суда Гамбурга от 19 января 2024 года", — пишет EU Today со ссылкой на копию решения.

Защита Усманова настаивала на том, что ряд утверждений в статье о "российских олигархах", которые, скорее всего, столкнутся с санкциями США из-за боевых действий на Украине, не соответствуют действительности и являются клеветой.

В частности, речь шла об утверждении анонимного эксперта, что "Усманов представлял интересы (президента РФ Владимира) Путина и решал его бизнес-проблемы". В итоге это утверждение было практически дословно процитировано в обосновании ЕС введения санкций против Усманова.

"В ходе судебного разбирательства Forbes отказался уточнить неназванный "экспертный" источник, которому приписывалось это заявление. Также не удалось привести примеры того, когда и как Усманов якобы "представлял интересы" президента России или "решал его бизнес-проблемы", — добавляет EU Today.

Это не первое успешное судебное разбирательство Усманова в Германии. Минувшей осенью суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Усманова, и предписал вернуть их владельцам.

За год до этого, осенью 2022 года, прокуратура и уголовная полиция провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне.

В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция.