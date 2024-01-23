МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной передачу бренда "Балтика" структуре Carlsberg — товариществу с ограниченной ответственностью Karlsberg Kazakhstan (ТТО «Карлсберг Казахстан»), пишет "Ведомости". Песков прокомментировал ситуацию вокруг Carlsberg и "Балтики"

Соглашение между "Балтикой" и Karlsberg Kazakhstan было подписано 19 июля 2023 г., тогда представители российской компании без участия президента Таймураза Боллоева (был назначен на должность за два дня до этого) по поручению Carlsberg подписали соглашения о передаче прав на бренд "Балтика" разным компаниям холдинга Carlsberg, в числе которых находится и ТОО "Карлсберг Казахстан" (территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркменистана).

Информация о том, что сделка прошла без участия президента «Балтики» Таймураза Боллоева, стала известна в декабре прошлого года.

Российская "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten. В июле президент Владимир Путин подписал указ о передаче "Балтики" во временное управление государства, после этого датская компания обвинила Россию в "краже бизнеса".