С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску пивоваренной компании "Балтика" признал недействительным лицензионный договор с Carlsberg Kazakhstan, согласно которому эта структура Carlsberg получила права на интеллектуальную собственность "Балтики", включая дизайн бренда и товарные знаки, для использования в Казахстане, Узбекистане, Украине и еще нескольких странах, следует из материалов суда. Немецкий суд признал ложью утверждения Forbes об Усманове

"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".

Сам судебный акт пока не опубликован. Согласно материалам дела, слушания проходили в закрытом режиме из-за наличия в документах конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну.

Ответчиками по иску "Балтики" являются компании Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag. Предметом судебного разбирательства стал лицензионный договор от 19 июля 2023 года, который заключили "Балтика" и Carlsberg Kazakhstan.

Как уточняется в материалах дела, этот договор предполагает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду пивоваренной компании "Балтика", для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркменистана, "включая права на интеллектуальную собственность в элементах и вариантах дизайна бренда, ноу-хау, товарные знаки".

Как сообщалось ранее, афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский.

Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.